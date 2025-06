De bekerfinale in het voetbal tussen Club Brugge en Anderlecht veroorzaakte heel wat incidenten in Brussel. Zo was er aan het station Brussel-Centraal een opstootje tussen supporters van beide clubs, en moest de politie ook tussenbeide komen in de omgeving van het stadscentrum en op de Houba de Strooperlaan.

Groepen supporters die via Jette en Sint-Jans-Molenbeek te voet naar de match kwamen, veroorzaakten ook daar incidenten. Er werden winkelruiten ingegooid, straatmeubilair werd beschadigd en er werd vuurwerk in de menigte gegooid. Supporters vielen ook een handelszaak in Molenbeek aan en een zaak in Jette. Zo werd in de Vanderstichelenstraat in Sint-Jans-Molenbeek een buurtwinkel aangevallen en werden de 73-jarige eigenaar en zijn zoon zwaar toegetakeld.