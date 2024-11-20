Historisch minder transmigranten opgepakt in West-Vlaanderen
In 2025 zijn in West-Vlaanderen 72 procent minder transmigranten opgepakt dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) opvroeg bij gouverneur Carl Decaluwé. Tegelijk waarschuwt hij voor de aanhoudende druk vanuit Noord-Frankrijk.
In 2025 werden in West-Vlaanderen 178 transmigranten geïntercepteerd. Dat zijn er opvallend minder dan in 2024, toen het nog om 632 personen ging. “Dat is een historisch laag cijfer,” zegt provincieraadslid Kurt Himpe. “De daling bedraagt maar liefst 72 procent.”
De meeste opgepakte transmigranten waren afkomstig uit Ethiopië (28 procent), gevolgd door Soedan (15 procent), Irak (14 procent), Iran (8 procent) en Marokko (8 procent). “Samen zijn die landen goed voor meer dan 70 procent van alle intercepties,” verduidelijkt Himpe. “Opvallend is dat vooral in de tweede jaarhelft het aandeel transmigranten uit Soedan toenam.”
Haven Zeebrugge beter beveiligd
Volgens Himpe is de daling vooral het gevolg van strengere controles en bijkomende maatregelen in en rond de haven van Zeebrugge. “Na de transmigratiecrisis van 2018 is de beveiliging sterk opgedreven. Sinds 2021 zien we daardoor een structurele daling in de havenregio,” zegt hij.
De cijfers tonen ook een hogere efficiëntie. In 2025 werden 162 transmigranten gespot, waarvan er 150 effectief werden opgepakt. “Dat is een vattinggraad van 93 procent, tegenover 39 procent in 2024,” aldus Himpe. Ongeveer 80 procent van hen werd aangetroffen in ladingen. De federale gerechtelijke politie startte vorig jaar 22 nieuwe dossiers op, waaronder 12 voor mensensmokkel en 10 voor mensenhandel.
Bezorgdheid over Noord-Frankrijk
Toch blijft de situatie in Noord-Frankrijk problematisch. “In 2025 waren er 41.000 geslaagde oversteken over het Kanaal, het hoogste aantal sinds 2022,” zegt Himpe. Ter vergelijking: in 2024 ging het om 36.500 oversteken, in 2023 om 29.500.
“De focus verschuift steeds meer van Calais naar de regio rond Duinkerke,” merkt hij op. “Bovendien zitten er nu vaak meer dan 60 mensen op één boot.” Vorig jaar kwamen daarbij 27 mensen om het leven, tegenover 78 dodelijke slachtoffers in 2024.
Volgens Himpe blijft waakzaamheid nodig. “De aanhoudende transmigratie aan de achterdeur van onze provincie vraagt blijvende aandacht op alle niveaus,” besluit hij. “We moeten vermijden dat West-Vlaanderen het actieterrein wordt van criminele organisaties.”
