In 2025 werden in West-Vlaanderen 178 transmigranten geïntercepteerd. Dat zijn er opvallend minder dan in 2024, toen het nog om 632 personen ging. “Dat is een historisch laag cijfer,” zegt provincieraadslid Kurt Himpe. “De daling bedraagt maar liefst 72 procent.”

De meeste opgepakte transmigranten waren afkomstig uit Ethiopië (28 procent), gevolgd door Soedan (15 procent), Irak (14 procent), Iran (8 procent) en Marokko (8 procent). “Samen zijn die landen goed voor meer dan 70 procent van alle intercepties,” verduidelijkt Himpe. “Opvallend is dat vooral in de tweede jaarhelft het aandeel transmigranten uit Soedan toenam.”