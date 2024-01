Behalve in de kuststrook dalen de temperaturen opnieuw onder het vriespunt. Bovendien voorspelt het KMI winterse neerslag. Vooral in het noordoosten van Vlaanderen. Deze neerslag in combinatie met de negatieve wegdektemperaturen maakt dat, ondanks het preventieve strooiwerk, toch de kans bestaat dat er plaatselijke gladheid voorkomt.