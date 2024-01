In totaal voerde België volgens gasnetbeheerder Fluxys vorig jaar 120 terawattuur (TWh) lng in. Behalve uit Rusland kwam tot november 29 procent van het lng uit Qatar en 15 procent uit de Verenigde Staten. De FOD Economie merkt wel op dat "een aanzienlijk deel" van het Russische lng dat in Zeebrugge toekomt, bestemd is voor overslag en onmiddellijk per schip naar andere bestemmingen vertrekt. Een kwart van het lng dat tot november 2023 in die Belgische haven toekwam, werd per schip of vrachtwagen heruitgevoerd.