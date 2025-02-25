De stoet telt ongeveer 40 groepen en praalwagens die door de straten van de kustgemeente trekken. De meest opvallende is Orkakeet, de grootste carnavalsgroep van de stad, met maar liefst 620 uitgedoste deelnemers. Het thema van de groep is Peaky Blinders. Volgens Michiel Taveirne van Orkakeet iets dat past in Heist: “Chique in een maatpak, een beetje maffia-achtig maar met een tint horror.”

