Heist trotseert winterse kou met carnavalsstoet
In Heist gaat het carnaval ondanks het gure winterweer gewoon door. Sneeuwvlokken weerhouden noch de deelnemers noch de toeschouwers van een dolle dag vol feest en verkleedplezier.
De stoet telt ongeveer 40 groepen en praalwagens die door de straten van de kustgemeente trekken. De meest opvallende is Orkakeet, de grootste carnavalsgroep van de stad, met maar liefst 620 uitgedoste deelnemers. Het thema van de groep is Peaky Blinders. Volgens Michiel Taveirne van Orkakeet iets dat past in Heist: “Chique in een maatpak, een beetje maffia-achtig maar met een tint horror.”
Heist is duidelijk klaar voor een dolle driedaagse vol plezier en traditie.
Andy Debo
Stefaan Six
Jari Vanassche