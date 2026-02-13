Verlichte avondstoet in Heist sluit carnavalsweekend af
Een echte carnavalist weet van geen ophouden. En houdt nog wat energie over om er niet alleen op carnavalszondag maar ook op dinsdag nog te staan. Dan vindt in Heist de afsluiter plaats van het carnavalsweekend: de Verlichte Avondstoet.
Met dezelfde deelnemers als de carnavalsstoet op zondag. Alleen is de volgorde van de karren veranderd. Voorop gaat de kar die het concours gewonnen heeft. Dat is dit jaar Mc Donalds.
Anders dan op zondag is er dinsdagavond geen sneeuw. De Verlichte Avondstoet trekt ook dit jaar weer heel veel toeschouwers. Om carnaval waardig af te sluiten. En na een laatste gekke avond de zotsmuts weer een jaartje in de kast te stoppen.
Bart Coopman