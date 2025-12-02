14°C
Aanmelden
Nieuws
Blankenberge Ardooie

Wil­fried Wil­ly Wil­ly’ Wit­te­vron­gel uit Blan­ken­ber­ge wordt Prins Car­na­val West-Vlaanderen

Prins Carnaval Willy Willy Blankenberge 2025

© Filip Dauw

In Kortemark is dit weekend Wilfried Wittevrongel – beter bekend als Willy Willy – verkozen tot Prins Carnaval West-Vlaanderen 2025-2026. De Blankenbergenaar haalde het na een spannende verkiezing van tegenkandidaat Jonas Lycke uit Ardooie.

In OC De Kouter in Kortemark namen twee kandidaten het tegen elkaar op voor de titel van Prins Carnaval West-Vlaanderen. De 55-jarige Wilfried Wittevrongel uit Blankenberge en Jonas Lycke (26) uit Ardooie brachten elk een intrede, toespraak en show voor een tienkoppige jury van de Carnavalfederatie West-Vlaanderen.

Beide carnavalsliefhebbers pakten uit met eigen podiumelementen, zangnummers, choreografieën, figuranten en een showballet. “De voorbereiding en repetities waren intensief”, vertelt Wittevrongel. “Bij mijn intrede gebruikte ik een rijdende boot. Voor mijn show werden twee eigen nummers geschreven en live gezongen.”

40 jaar geleden

De jury kende Jonas Lycke – voorgedragen door C.V. De Wifi’s – 479 punten toe. Maar met een totaal van 537 punten trok Willy Willy, afgevaardigd door CV De Blije Feestneuzen en de Orde van de Stropers, het laken naar zich toe. Hij volgt daarmee Olivier Lieben uit Roeselare op.

Voor Blankenberge is de titel bijzonder: het is 40 jaar geleden dat een stadsgenoot provinciale prins werd. “Het was een bijzonder jaar”, zegt Wittevrongel. “Begin dit jaar greep ik nog naast de titel in mijn eigen stad, en na een medische ingreep en langere revalidatie doet deze overwinning enorm deugd.”

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Carnaval

Meest gelezen

Brand1
Nieuws

Twee gezinnen getroffen door zware brand in huurwoning
204 BB LINKS opgravingenlombardsijde
Nieuws

Al 50 skeletten ontdekt bij opgravingen in Lombardsijde: 'Wellicht uit 17de eeuw'
Asielvuur1
Nieuws
Update

Zware brand in asielcentrum Ieper: 11 mensen naar ziekenhuis, geen kwaad opzet

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Wateroverlast Kortrijk 2025

Kortrijk pakt oorzaken wateroverlast aan met gerichte ingrepen
Zwembad dominiek savio

Zwembad Dominiek Savio sluit definitief: "heropening niet haalbaar"
Vrijwilliger1

Dag van de Vrijwilliger: Thierry doet al bijna 50 jaar vrijwilligerswerk
Hooverphonic

Geike Arnaert verlaat Hooverphonic voor de tweede keer
Sintheli

Zie ginds komt de helikopter uit Spanje weer aan
Rode Kruis

Helft van Vlaamse gemeenten wil vrijwilligerskorps oprichten voor noodsituaties: "Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving"
Aanmelden