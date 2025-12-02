Wilfried ‘Willy Willy’ Wittevrongel uit Blankenberge wordt Prins Carnaval West-Vlaanderen
© Filip Dauw
In Kortemark is dit weekend Wilfried Wittevrongel – beter bekend als Willy Willy – verkozen tot Prins Carnaval West-Vlaanderen 2025-2026. De Blankenbergenaar haalde het na een spannende verkiezing van tegenkandidaat Jonas Lycke uit Ardooie.
In OC De Kouter in Kortemark namen twee kandidaten het tegen elkaar op voor de titel van Prins Carnaval West-Vlaanderen. De 55-jarige Wilfried Wittevrongel uit Blankenberge en Jonas Lycke (26) uit Ardooie brachten elk een intrede, toespraak en show voor een tienkoppige jury van de Carnavalfederatie West-Vlaanderen.
Beide carnavalsliefhebbers pakten uit met eigen podiumelementen, zangnummers, choreografieën, figuranten en een showballet. “De voorbereiding en repetities waren intensief”, vertelt Wittevrongel. “Bij mijn intrede gebruikte ik een rijdende boot. Voor mijn show werden twee eigen nummers geschreven en live gezongen.”
40 jaar geleden
De jury kende Jonas Lycke – voorgedragen door C.V. De Wifi’s – 479 punten toe. Maar met een totaal van 537 punten trok Willy Willy, afgevaardigd door CV De Blije Feestneuzen en de Orde van de Stropers, het laken naar zich toe. Hij volgt daarmee Olivier Lieben uit Roeselare op.
Voor Blankenberge is de titel bijzonder: het is 40 jaar geleden dat een stadsgenoot provinciale prins werd. “Het was een bijzonder jaar”, zegt Wittevrongel. “Begin dit jaar greep ik nog naast de titel in mijn eigen stad, en na een medische ingreep en langere revalidatie doet deze overwinning enorm deugd.”