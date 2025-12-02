In OC De Kouter in Kortemark namen twee kandidaten het tegen elkaar op voor de titel van Prins Carnaval West-Vlaanderen. De 55-jarige Wilfried Wittevrongel uit Blankenberge en Jonas Lycke (26) uit Ardooie brachten elk een intrede, toespraak en show voor een tienkoppige jury van de Carnavalfederatie West-Vlaanderen.

Beide carnavalsliefhebbers pakten uit met eigen podiumelementen, zangnummers, choreografieën, figuranten en een showballet. “De voorbereiding en repetities waren intensief”, vertelt Wittevrongel. “Bij mijn intrede gebruikte ik een rijdende boot. Voor mijn show werden twee eigen nummers geschreven en live gezongen.”