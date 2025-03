De stoet eindigde traditioneel met de verbranding van de pop, een symbolisch afscheid van het carnaval. Maar voor de feestvierders was het nog lang niet voorbij. Heist ging nog een laatste keer helemaal los in een feestnacht vol ambiance. Zoals organisator Roy Desmadryl het mooi verwoordt: “Heist is carnaval en carnaval is Heist.”