"De voorbije twee jaar hebben we herhaaldelijk aangegeven dat wij - net als onze collega's van Alfa­port Voka (de vertegenwoordigers van de havengemeenschap, red.) - hebben gemerkt hoe een open dialoog tussen het hoogste management van Port of Antwerp Bruges en de key stakeholders en klanten van onze geliefde haven ontbreekt", schrijven de topman van Voka Antwerpen-Waasland, Luc Luwel, en voorzitter Andreas Pfeffer aan burgemeester Bart De Wever en haven­schepen Annick De Ridder.

Uit de brief blijkt dat er een vertrouwensbreuk is tussen enkele hoofdrolspelers in de haven en Vandermeiren, die in 2016 overstapte van Elia naar het Havenbedrijf Antwerpen. Sinds 2022 staat hij aan de leiding van het fusiebedrijf Port of Antwerp Bruges.