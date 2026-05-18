Hans Boels en Philippe De Veyt
Hans Boels, CEO van de Waregemse bedrijvengroep Lybover, is voorgedragen als nieuwe voorzitter van Voka West-Vlaanderen. Hij volgt op 2 juni Philippe De Veyt op, die na twee bestuursperiodes van telkens drie jaar afscheid neemt van het voorzitterschap.
Hans Boels is samen met zijn broer Filip CEO van de Waregemse bedrijvengroep Lybover. Binnen Voka West-Vlaanderen is hij al jaren actief als bestuurder en regiovoorzitter van Zuid-West-Vlaanderen.
“Ik ben zeer vereerd dat Voka West-Vlaanderen me heeft gevraagd dit voorzitterschap op te nemen”, zegt Hans Boels. “Te vaak krijgen ondernemers te horen waarom iets niet kan, terwijl de focus net moet liggen op hoe het wél kan.”
Volgens Boels wil hij de komende jaren verder inzetten op sterk ondernemerschap in de provincie. “Samen met de organisatie wil ik bouwen aan gezonde groei als basis voor welvaart in West-Vlaanderen.”
Internationale bedrijvengroep
Hans Boels studeerde burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven en begon zijn carrière in het familiale Keller Benelux. Dat bedrijf groeide later uit tot Lybover Group, een internationale speler gespecialiseerd in industriële installaties voor onder meer recycling, bulk handling en industriële ontstoffing. De groep telt vandaag meer dan 200 medewerkers.
Philippe De Veyt zwaait af
Boels volgt Philippe De Veyt op, die na zes jaar afscheid neemt als voorzitter van Voka West-Vlaanderen. “Het was voor mij een grote eer om de voorbije zes jaar voorzitter te mogen zijn van Voka West-Vlaanderen en mee te bouwen aan een sterke toekomst voor onze regio”, zegt De Veyt. “Ondernemers zijn de echte motor van welvaart en vooruitgang in West-Vlaanderen.”
Voka West-Vlaanderen bedankt De Veyt uitdrukkelijk voor zijn engagement en inzet voor de organisatie en de West-Vlaamse ondernemers.