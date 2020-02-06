8°C
Hans Coo­ls ser­veert her­ken­ba­re humor… zolang de voor­raad strekt

Hans Cools

In Roeselare is de nieuwe theatertour van Hans Cools van start gegaan. Met ‘Zolang de voorraad strekt’ stelt de stand-upcomedian uit Lichtervelde zijn tweede zaalshow voor. Daarin fileert hij op herkenbare wijze de kleine, alledaagse dingen van het leven. 

Cools put voor zijn humor uit situaties die iedereen kent, maar waar hij met een andere blik naar kijkt. “Het zijn dingen die we elke dag zeggen of meemaken, maar als je ze in detail bekijkt, zijn ze eigenlijk heel vreemd,” klinkt het. Net die herkenbaarheid zorgt voor veel bijval bij het publiek.

West-Vlaamse zalen uitverkocht

De nieuwe show blijkt meteen een schot in de roos. Alle komende voorstellingen in West-Vlaanderen zijn al uitverkocht. In de komende weken en maanden staat Hans Cools op het podium in meer dan twintig West-Vlaamse steden en gemeenten, maar tickets zijn nauwelijks nog te vinden.

West-Vlaams tot over provinciegrenzen

Hoewel Cools intussen ook uitverkochte zalen vult in onder meer Mechelen, Leuven en Limburg, blijft hij trouw aan zijn roots. “West-Vlaams is mijn moedertaal,” zegt hij. “Ook buiten de provincie speel ik zo West-Vlaams mogelijk.”

Stefaan Six

Stefaan Six
Jenna Lebrun
Comedy Hans Cools

