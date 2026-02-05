Vrijdagavond stond Wouter Deprez in de Coretec Dome in Oostende met zijn voorstelling "Wouter moet meer orde hebben!". De zaal, normaal de thuisbasis van basketbalclub Filou Oostende, werd opnieuw omgebouwd tot een volwaardige theaterlocatie en zat goed gevuld voor de comedyavond.
In de voorstelling vertrekt Deprez vanuit een eenvoudig voornemen: wat meer orde scheppen in zijn leven. Dat leidt tot herkenbare bedenkingen over kleine dagelijkse chaos en grotere vragen waar niet altijd een duidelijk antwoord op bestaat.
Voorstelling tijdelijk stilgelegd
De avond verliep niet helemaal zonder incidenten. Tot tweemaal toe moest de voorstelling kort worden stilgelegd nadat iemand in het publiek onwel werd en medische hulp nodig had. Na beide onderbrekingen kon de show opnieuw worden hervat.