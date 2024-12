David Galle is weer op dreef, deze keer met 'Brakka', zijn nieuwe comedy show. We staan er niet meer bij stil, maar het valt op hoeveel 'brakka' we met zijn allen kopen en consumeren. En het is af en toe zelfs confronterend.

David Galle: "Als je zegt van, ik voel me ‘brakka’, ik voel me kapot. Of wat is dat hier voor ‘brakka’, dat wil zeggen: wat is dat voor bucht? En dat is eigenlijk voor mij hoe de wereld in mekaar zit. Iedereen is moe. Het is allemaal bucht. Alles is ‘brakka’."