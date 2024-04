Kevin Rombaux: “Het speelt zich af in een café in Brugge waar bepaalde volksmensen binnenkomen en hun beklag doen of vertellen wat ze hebben meegemaakt. Het is niet echt politiek gerelateerd, het is verhalend, stomme dingetjes, iemand die niet weet hoe hij zijn belastingbrief moet invullen en van iedereen in het café raad krijgt. Zo'n dingen, echt heel geestig.”

Willy Lustenhouwer overleed dertig jaar geleden. Als eerbetoon brengt De Mugge van Brugge op 19 mei en 9 juni ook een hommage op het podium. “Ik ben die typetjes beginnen naspelen, die mopjes beginnen vertellen. Mijn grootouders zetten me op tafel, gaven me een handtas en zeiden: komaan ventje doe nog eens Malviene. En die mensen hadden het grootste plezier. En dat was voor mij het eerste gevoel dat ik kreeg dat iemand doen lachen mij ook een goed gevoel geeft. Dus moest Willy Lustenhouwer er niet zijn geweest, was er nooit een Mugge van Brugge.”