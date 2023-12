Niets of niemand is veilig voor de Mugge van Brugge. De stand-up comedian fileert de Brugse actualiteit van het voorbije jaar en geen politicus ontsnapt aan zijn scherpe blik. "Dat leeft nog wel in Brugge. Mensen hebben daar nood aan. Je ziet het aan de kaartverkoop ook, de mensen willen eruit, willen dat nog eens meemaken."