Ardooie

David Gal­le viert 25 jaar come­dy met best-of show

David galle 25 jaar

Comedian David Galle staat in 2026 exact 25 jaar op het podium en laat dat jubileum niet onopgemerkt voorbijgaan. Met ‘Best of: 25 jaar Galle’ brengt hij een nieuwe voorstelling waarin hij terugblikt op zijn rijke carrière.

Doorheen de jaren groeide Galle uit tot een vaste waarde in het Vlaamse comedylandschap, met zeven avondvullende shows op zijn naam. Zijn achtste voorstelling wordt een overzicht van het beste materiaal uit die 25 jaar. Elke show die hij maakte, weerspiegelde een bepaalde periode uit zijn leven, en voor deze jubileumeditie selecteert hij de beste fragmenten.

Typische thema’s uit zijn werk keren opnieuw terug: humor over alledaagse situaties, scherpe observaties en herkenbare verhalen over het gezinsleven. Daarmee blijft Galle trouw aan de stijl waarmee hij al jaren zijn publiek weet te bereiken.

De tournee ging zaterdagavond van start in Ardooie en loopt nog door in het voorjaar. Het slot van de reeks is voorzien op 31 mei in de Stadsschouwburg Brugge. Tickets en praktische informatie zijn beschikbaar via de officiële kanalen.

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Jari Vanassche
David Galle stand-up comedy

Ongeval E403 laadbak Moorsele
E403 in Moorsele weer vrij na ongeval van gisteren met vrachtwagen die aan brug hapert
ongeval zandvoorde
Man (22) uit Ieper overleden bij zwaar ongeval in Zandvoorde, vrouw (28) raakt lichtgewond
Oma (68) aangehouden op verdenking van poging tot moord nadat ze kleinzoon (7 maanden) probeerde te doden in Blankenberge
Oma (68) aangehouden op verdenking van poging tot moord op kleinzoon (7 maanden) in Blankenberge

Lees ook

Hippo Expo Waregem draait om kennis en paardenwelzijn
Ertebrekers

Ertebrekers staat na een paar jaar weer live op het podium
Tt4

Kleine kunst maakt grote indruk op tentoonstelling 'Statuettes'
Brugge toerisme zomer terrassen

Terrassen in Brugge mogen vanaf 4 april opnieuw uitbreiden
literatuur

Tijl Nuyts met West-Vlaamse roots op shortlist Boon met ‘Grondwerk’ over naakte molrat en zinkgaten
Cartoonfestival Knokke

Knokke-Heist ontvangt 65ste editie van internationaal Cartoonfestival
