Comedian David Galle staat in 2026 exact 25 jaar op het podium en laat dat jubileum niet onopgemerkt voorbijgaan. Met ‘Best of: 25 jaar Galle’ brengt hij een nieuwe voorstelling waarin hij terugblikt op zijn rijke carrière.
Doorheen de jaren groeide Galle uit tot een vaste waarde in het Vlaamse comedylandschap, met zeven avondvullende shows op zijn naam. Zijn achtste voorstelling wordt een overzicht van het beste materiaal uit die 25 jaar. Elke show die hij maakte, weerspiegelde een bepaalde periode uit zijn leven, en voor deze jubileumeditie selecteert hij de beste fragmenten.
Typische thema’s uit zijn werk keren opnieuw terug: humor over alledaagse situaties, scherpe observaties en herkenbare verhalen over het gezinsleven. Daarmee blijft Galle trouw aan de stijl waarmee hij al jaren zijn publiek weet te bereiken.
De tournee ging zaterdagavond van start in Ardooie en loopt nog door in het voorjaar. Het slot van de reeks is voorzien op 31 mei in de Stadsschouwburg Brugge. Tickets en praktische informatie zijn beschikbaar via de officiële kanalen.