Bij de controle werden 250 treinreizigers en 600 busreizigers aan een inspectie onderworpen. Slechts één treinreiziger en één busreiziger bleken verdovende middelen op zak te hebben. De inspecteurs van De Lijn betrapten daarnaast dertig busreizigers zonder geldig vervoersbewijs. Ook werd één persoon aangetroffen die geseind stond, het ging om een minderjarige die eerder was weggelopen uit een instelling.

Volgens de politie is de actie bedoeld om mensen met slechte bedoelingen af te schrikken en de veiligheid rond het station te verhogen. Dergelijke grootschalige controles zullen in de toekomst nog worden herhaald.