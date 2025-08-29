16°C
Tielt

Gro­te poli­tie­ac­tie aan sta­ti­on Tielt: meer dan 800 rei­zi­gers gecontroleerd

Politie oostende

Illustratiebeeld

Tijdens een grootschalige politieactie aan het station van Tielt zijn vrijdag in totaal meer dan achthonderd reizigers gecontroleerd. De politie richtte zich vooral op drugsbezit en overlast aan het station.

Bij de controle werden 250 treinreizigers en 600 busreizigers aan een inspectie onderworpen. Slechts één treinreiziger en één busreiziger bleken verdovende middelen op zak te hebben. De inspecteurs van De Lijn betrapten daarnaast dertig busreizigers zonder geldig vervoersbewijs. Ook werd één persoon aangetroffen die geseind stond, het ging om een minderjarige die eerder was weggelopen uit een instelling.

Volgens de politie is de actie bedoeld om mensen met slechte bedoelingen af te schrikken en de veiligheid rond het station te verhogen. Dergelijke grootschalige controles zullen in de toekomst nog worden herhaald.

Actie politie station tielt 1
Nieuws

Grootschalige politieactie aan station van Tielt: politie zet drugshonden in
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Anneleen Vandamme
De Lijn

