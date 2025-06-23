Volgens de politie waren een dertigtal medewerkers op het terrein aanwezig. Zij controleerden de stationsomgeving, halteplaatsen en openbaar vervoer. Twee drugshonden zochten naar sporen van verdovende middelen in bagage en kledij.

“We willen met deze acties vooral de veiligheid verhogen en overlast aanpakken,” zegt een woordvoerder van de politiezone.

Ook de Tieltse burgemeester Luc Vannieuwenhuyze kwam ter plaatse.

Later meer