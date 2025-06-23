16°C
Nieuws
Tielt

Groot­scha­li­ge poli­tie­ac­tie aan sta­ti­on van Tielt: poli­tie zet drugs­hon­den in

In Tielt is vanmiddag een grootschalige actie gehouden tegen overlast in en rond het NMBS-station. De controle was een samenwerking tussen de lokale politiezone, de federale politie, Securail en De Lijn. Twee drugshonden van de politie zochten naar verboden verdovende middelen.

Volgens de politie waren een dertigtal medewerkers op het terrein aanwezig. Zij controleerden de stationsomgeving, halteplaatsen en openbaar vervoer. Twee drugshonden zochten naar sporen van verdovende middelen in bagage en kledij.

“We willen met deze acties vooral de veiligheid verhogen en overlast aanpakken,” zegt een woordvoerder van de politiezone. 

Ook de Tieltse burgemeester Luc Vannieuwenhuyze kwam ter plaatse.

Later meer

Camera tielt station
Redactie
Politie Politiezone Regio Tielt

Aanmelden