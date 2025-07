Voor een erkenning is transparantie over de werking heel belangrijk. Net als het verbod op financiële steun of inmenging uit het buitenland. “We werken met donaties en een groot deel met vrijwilligers. De religieuze bedienaars, imam en hulpimam kunnen worden gefinancierd door federale overheid en eventuele tekorten in werkingskosten kunnen door de provincie worden bijgepast. We staan te popelen om de werking verder uit te bouwen. Zeker in deze tijdsgeest. Het is belangrijk dat wij als moskee onze rol opnemen in de samenleving. Er is polarisering en daar willen we een antwoord op geven.”