De geloofsgemeenschap Attakwa uit Kortrijk kreeg een erkenning, El Azhar uit Waregem en Ayasofia uit Tielt-Meulebeke kregen geen erkenning.

Ayasofia behoort tot de strekking Turks Diyanet, en alle moskeeën van die strekking kregen een ongunstig advies, onder meer omdat er sprake is van gebrekkige financiële transparantie en omdat er geen duurzaam gebruiksrecht is op het eredienstgebouw. "We hebben de focus niet gelegd op de Turkse moskeeën", verzekert de minister. Zij verwijst naar de aanvraag van een Turkse moskee in Gent (Muattar) die wél een gunstig advies heeft gekregen "omdat die los staat van een koepelorganisatie en ook werkt zonder buitenlandse inmenging".