Na controle door de brandweer blijkt dat het pand niet geschikt is voor grote samenkomsten. Daarvoor is ook een functiewijziging nodig van het gebouw.

Vlaams Belang Kortrijk diende begin deze maand nog een klacht in bij de politie en de gouverneur over de naar eigen zeggen illegale moskee in de Moorseelsestraat. Volgens de partij baatte de Afghaanse gemeenschap er een gebedsruimte uit zonder de vereiste vergunningen.