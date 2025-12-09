10°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Geen gebeds­dien­sten meer toe­ge­la­ten in win­kel­pand in Kortrijk

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Kortrijk mag een oud winkelpand in de Moorseelsestraat niet langer gebruikt worden als moskee. Dat heeft de stad beslist. 

Na controle door de brandweer blijkt dat het pand niet geschikt is voor grote samenkomsten. Daarvoor is ook een functiewijziging nodig van het gebouw.

Vlaams Belang Kortrijk diende begin deze maand nog een klacht in bij de politie en de gouverneur over de naar eigen zeggen illegale moskee in de Moorseelsestraat. Volgens de partij baatte de Afghaanse gemeenschap er een gebedsruimte uit zonder de vereiste vergunningen.

Redactie
Moskee

Meest gelezen

2021-03-15 00:00:00 - Ook in Nieuwpoorts hersteloord slaat coronavirus toe
Nieuws

Koningspaar viert volgende week in Nieuwpoort 75 jaar Samana en 40 jaar Ter Duinen
2016-11-07 00:00:00 - ComingWorldRememberMe wint prestigieuze Britse award
Nieuws

Kringwinkel Oostkamp gaf al dertig herdenkingsbeeldjes terug aan Koen Vanmechelen
Bezoek Koning Nieuwpoort
Nieuws

Koninklijk feest: Ter Duinen viert 40-jarig bestaan met koning Filip en koningin Mathilde

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Boerenprotest Kortrijk 2

Landbouwers voeren actie in Kortrijk tegen Mercosur-deal: "oneerlijke concurrentie"
Vakantiewoning damme

Blankenberge voert nieuwe logiesbelasting in voor vakantiewoningen en appartementen
Aveve langemark

Meerjarenplan Langemark-Poelkapelle: nieuwe jeugd- en vrijetijdssite is belangrijkste investering
Foto Zonnebeke college

Meerjarenplan: Zonnebeke investeert bijna 25 miljoen euro, voor elke deelgemeente wat wils
Koksijde

Koksijde plant 140 miljoen euro aan investeringen tegen 2031
Staden

Staden investeert 28 miljoen euro in sport, veiligheid en infrastructuur
Aanmelden