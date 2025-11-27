8°C
Roeselare

1.245 hand­te­ke­nin­gen tegen geplan­de mos­kee in Roeselare

In Roeselare zijn 40 bezwaren ingediend tegen de komst van een nieuwe moskee in een leegstaande fabrieksloods. In totaal zetten 1.245 mensen hun handtekening. 

In Roeselare groeit het verzet tegen de verhuis van geloofsgemeenschap El Nour. De gemeenschap wil verhuizen naar een leegstaande fabriek op de hoek van de Koornstraat en Tramstraat, omdat de huidige locatie in de Spinnerstraat te klein is geworden.

Tegen die plannen zijn intussen 40 unieke bezwaren ingediend, goed voor 1245 handtekeningen. Omwonenden maken zich vooral zorgen over de mogelijke toename van de verkeersdrukte in de buurt. Het stadsbestuur wil tegen begin februari een beslissing nemen over de vergunningsaanvraag.

