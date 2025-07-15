De vzw El Nour achter de moskee in de Spinnersstraat in Roeselare heeft haar plannen voor een verhuizing toegelicht op een infomoment. De moskee wil verhuizen naar een leegstaande loods in de Koornstraat, maar dat leidt al een tijd tot protest.
Er kwamen meer dan 1.200 bezwaren binnen tegen de komst van een moskee in de Koornstraat. Er is onder meer vrees voor mobiliteitsproblemen. Met een infoavond wilde El Nour de buurt geruststellen, en in open dialoog gaan.
Concreet wil El Nour een leegstaande loods renoveren en verbouwen. Ze heeft die ontwerpen aan de buurt ook getoond. Het infomoment kon in elk geval op nogal wat belangstelling rekenen.
Later meer.
De redactie