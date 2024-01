Alle reizigers uit de aankomende treinen in het station van Kortrijk werden na het afstappen gecontroleerd op fiets- of stepdiefstal, drugs, wapens en illegaliteit. In totaal namen een 42 politiemensen deel aan deze gerechtelijke controleactie. Hiervoor werden ook de drughond en het droneteam van de PZ Vlas ingezet. In totaal namen 42 politiemensen deel aan deze gerechtelijke controleactie.