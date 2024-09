De mogelijke vervuiling blijkt uit een bodemstaal van de stortplaats van baggerspecie op het Kanaaleiland. Verder onderzoek zal nu moeten uitwijzen hoe groot de vervuiling is. Tot die tijd moet je in een straal van honderd meter dus opletten met zelfgekweekte groenten en eieren. Binnen 500 meter is het ook afgeraden om putwater te gebruiken als drink- of kookwater, of om het zwembad te vullen.