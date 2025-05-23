Minister Brouns weigert vergunning voor PFAS-lozing in drinkwatergebied Diksmuide
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Brouns (CD&V) heeft de aanpassing van de milieuvergunning van afvalverwerker T.W.Z. in Diksmuide geweigerd. Het bedrijf vroeg soepelere lozingsnormen voor PFAS. Dat wordt niet toegestaan omdat er geen bewijs is dat de stoffen geen risico vormen voor drinkwaterwinning in De Blankaart in Diksmuide
Het bedrijf ligt in een beschermd drinkwatergebied en loost afvalwater in de IJzer, op zo'n vier kilometer van het drinkwaterinnamepunt. Uit extra onderzoeken blijkt dat het water onder bepaalde omstandigheden kan terugstromen. Daardoor kunnen PFAS in het geloosde water de kwaliteit van het ruwwater aantasten. De toegestane en gevraagde normen liggen bovendien ver boven de richtwaarden voor drinkwater. Daardoor kan een risico voor de drinkwaterproductie in een groot deel van West-Vlaanderen niet worden uitgesloten.
Grondige studie ontbreekt
Hoewel het bedrijf de afgelopen jaren inspanningen deed om de PFAS-lozing te beperken, blijft PFBA, een van de PFAS-stoffen, aanwezig. Bovendien ontbreekt er een grondige studie die aantoont dat de lozing geen impact heeft op de drinkwaterkwaliteit. Die bewijslast ligt volgens de minister bij het bedrijf zelf. Als die onderbouwing ontbreekt, kan de overheid geen uitzondering toestaan.
"Wie daar wil lozen, moet onomstotelijk bewijzen dat er geen risico is voor ons drinkwater, vandaag niet en morgen niet."
"In een drinkwatergebied geldt maar een regel: geen twijfel, geen grijze zones", zegt Brouns. "Wie daar wil lozen, moet onomstotelijk bewijzen dat er geen risico is voor ons drinkwater, vandaag niet en morgen niet. Dat bewijs is hier niet geleverd. En dan is de beslissing helder. Wanneer het over de gezondheid van mensen gaat, sluit ik geen compromissen."