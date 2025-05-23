Het bedrijf ligt in een beschermd drinkwatergebied en loost afvalwater in de IJzer, op zo'n vier kilometer van het drinkwaterinnamepunt. Uit extra onderzoeken blijkt dat het water onder bepaalde omstandigheden kan terugstromen. Daardoor kunnen PFAS in het geloosde water de kwaliteit van het ruwwater aantasten. De toegestane en gevraagde normen liggen bovendien ver boven de richtwaarden voor drinkwater. Daardoor kan een risico voor de drinkwaterproductie in een groot deel van West-Vlaanderen niet worden uitgesloten.