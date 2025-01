Bouwfirma Bosschaert wil in de Doomanstraat klei ontginnen in een put van vier hectare die meer dan 30 meter diep is. De buurtbewoners willen dat voorkomen, omdat ze vrezen voor de gevolgen voor het verkeer, de natuur en hun eigen huis.

Daarom houden de buurtbewoners een protest. Ze willen dat de natuur niet verstoord wordt. “Mijn ouders wonen hier niet ver van. Vroeger en nu nog altijd maken we hier wandelingen. Het zou jammer zijn dat de natuur wordt verstoord door een grote put en veel verkeer als wij hier veel fietsen”, vertelt Wannes Heyse.