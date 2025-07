Hun eigenaar besefte zelf dat hij de dieren niet langer de nodige zorg kon bieden en besloot hen vrijwillig af te staan. Evelien Devriese, Daisyfields: “Winston en Teddy leefden in een veel te kleine betonnen ruimte van amper 6 op 6 meter, zonder schuilhok of mogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen. Bij aankomst op de sanctuary konden ze echter meteen hun pootjes in het gras zetten en begonnen ze spontaan te wroeten, rollen in de modder en badjes te nemen. Vanaf de eerste minuut zagen we pure blijdschap bij hen.”