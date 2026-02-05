6°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Extra scha­duw­bo­men zor­gen voor Air­koe’ in Kort­rijk­se weides

Airkoe3

In Hof Ten Houtte zijn vandaag vijf zogenaamde schaduwbomen geplant. Ten Houtte is een van de vier landbouwbedrijven in Kortrijk die hebben ingetekend op Airkoe, de campagne van het regionaal landschap Leie en Schelde en de provincie, om het de koeien wat comfortabeler te maken tijdens de warme zomerdagen.

Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor milieu, natuur en landschap: “Airkoe heet de campagne, een airco voor de koeien. Dat is initieel gestart vanuit een Europees project, waarbij we met de provincie en de regionale landschappen gemeenten zijn gaan ondersteunen bij de opmaak van hun bomenbeheer op het openbaar domein. We hadden daar twee nevencampagnes aan gekoppeld, klimaatbomen voor particulieren, en dan de Airkoe-campagne voor landbouwers. Vanuit de vaststelling dat doorheen de tijd heel veel natuurlijke beschutting voor dieren in weiden verdwenen waren, en dat we meer hittedagen hadden dan vroeger.”

Airkoe2
Airkoe
Airkoe3
Airkoe4

En zo kunnen de koeien van Hof Ten Houtte over een paar jaar in de schaduw staan van deze vers aangeplante fladderiepen en eiken. Landbouwers krijgen advies over de beste soort boom voor hun grond, en kunnen die dan gratis laten aanplanten. Ondertussen heeft de Vlaamse overheid de campagne ook uitgerold over heel Vlaanderen. Vanaf 2029 moeten volgens de Vlaamse Codex Dierenwelzijn alle weidedieren beschut zijn tegen hitte en koude.

Jeroen Sap

jeroen.sap@focus-wtv.be

Jeroen Sap
Dierenwelzijn

Meest gelezen

Chantal Piet Scribo Liliane Goor Nationale Loterij
Nieuws

Eerste Lotto-miljonair van 2026 komt uit Tielt: zoveel bracht het winnende lot op
Dak Beerst
Nieuws

Valentijn kent dramatische afloop: man (36) overleden na val door dak van loods
Man sterft bij arbeidsongeval in Moorslede
Nieuws
Update

Man (34) raakt bedolven onder betonnen plaat en sterft in Moorslede: strafonderzoek geopend

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Klimaatfonds Leiedal

Meer steun voor lokale klimaatprojecten: Klimaatfonds Leiedal loopt vier jaar langer
Wateroverlast

Vlaanderen tekent 143 keer beroep aan tegen bouwen in overstromingsgebied
Fugare xpo duiven

Duivenbeurs Fugare in Kortrijk Xpo zonder… duiven
Oostende bouwt nieuwe omheining om zeehonden op het Klein Strand te beschermen

Oostende bouwt nieuwe omheining om zeehonden op het Klein Strand te beschermen
Zeehond

Zeehondenpup gebeten in Bredene: “Hou afstand en lijn je hond aan”
Fort napoleon Oostende

156 bezwaarschriften tegen gedeeltelijke opheffing bescherming site rond Fort Napoleon
Aanmelden