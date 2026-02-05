In Hof Ten Houtte zijn vandaag vijf zogenaamde schaduwbomen geplant. Ten Houtte is een van de vier landbouwbedrijven in Kortrijk die hebben ingetekend op Airkoe, de campagne van het regionaal landschap Leie en Schelde en de provincie, om het de koeien wat comfortabeler te maken tijdens de warme zomerdagen.
Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor milieu, natuur en landschap: “Airkoe heet de campagne, een airco voor de koeien. Dat is initieel gestart vanuit een Europees project, waarbij we met de provincie en de regionale landschappen gemeenten zijn gaan ondersteunen bij de opmaak van hun bomenbeheer op het openbaar domein. We hadden daar twee nevencampagnes aan gekoppeld, klimaatbomen voor particulieren, en dan de Airkoe-campagne voor landbouwers. Vanuit de vaststelling dat doorheen de tijd heel veel natuurlijke beschutting voor dieren in weiden verdwenen waren, en dat we meer hittedagen hadden dan vroeger.”
En zo kunnen de koeien van Hof Ten Houtte over een paar jaar in de schaduw staan van deze vers aangeplante fladderiepen en eiken. Landbouwers krijgen advies over de beste soort boom voor hun grond, en kunnen die dan gratis laten aanplanten. Ondertussen heeft de Vlaamse overheid de campagne ook uitgerold over heel Vlaanderen. Vanaf 2029 moeten volgens de Vlaamse Codex Dierenwelzijn alle weidedieren beschut zijn tegen hitte en koude.