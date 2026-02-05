Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor milieu, natuur en landschap: “Airkoe heet de campagne, een airco voor de koeien. Dat is initieel gestart vanuit een Europees project, waarbij we met de provincie en de regionale landschappen gemeenten zijn gaan ondersteunen bij de opmaak van hun bomenbeheer op het openbaar domein. We hadden daar twee nevencampagnes aan gekoppeld, klimaatbomen voor particulieren, en dan de Airkoe-campagne voor landbouwers. Vanuit de vaststelling dat doorheen de tijd heel veel natuurlijke beschutting voor dieren in weiden verdwenen waren, en dat we meer hittedagen hadden dan vroeger.”

