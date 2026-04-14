Vlaanderen telt 45 slachthuizen die sinds 2020 frequent worden opgevolgd door inspectiediensten van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid heeft de voorbije jaren werk gemaakt van versterkte controles. Zo investeert ze elk jaar meer dan 1 miljoen euro in de controles door dierenartsen, de zogenaamde Dierenartsen met Opdracht (DMO).

Volgens Vooruit-parlementslid Gianna Werbrouck blijkt uit de cijfers dat die aanpak "vruchten afwerpt". Het aantal meldingen die door inspecteurs van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) gedaan wordt, blijft wel stabiel boven de 200 (met een uitschieter tot 284 in 2024). Maar het aantal formulieren dat wordt opgemaakt door de DMO's zit in dalende lijn, net als het aantal waarschuwingen en het aantal PV's.