Controles in slachthuizen lijken te werken, maar Vooruit wil graag nog stapje verder gaan
De versterkte controles op dierenwelzijn in en op weg naar slachthuizen lijken hun vruchten af te werpen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Gianna Werbrouck (Vooruit) heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Tegelijk ziet Werbrouck nog ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld via cameratoezicht bij het afladen van de dieren en door strengere regels rond het transport.
Vlaanderen telt 45 slachthuizen die sinds 2020 frequent worden opgevolgd door inspectiediensten van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid heeft de voorbije jaren werk gemaakt van versterkte controles. Zo investeert ze elk jaar meer dan 1 miljoen euro in de controles door dierenartsen, de zogenaamde Dierenartsen met Opdracht (DMO).
Volgens Vooruit-parlementslid Gianna Werbrouck blijkt uit de cijfers dat die aanpak "vruchten afwerpt". Het aantal meldingen die door inspecteurs van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) gedaan wordt, blijft wel stabiel boven de 200 (met een uitschieter tot 284 in 2024). Maar het aantal formulieren dat wordt opgemaakt door de DMO's zit in dalende lijn, net als het aantal waarschuwingen en het aantal PV's.
Ruimte voor verbetering
Werbrouck houdt wel een slag om de arm bij de interpretatie van de cijfers. "Ik hoop dat de cijfers dalen omdat de situatie in de slachthuizen echt verbetert en niet omdat er minder controles zouden zijn", aldus Werbrouck, die de minister verder over de kwestie wil bevragen.
De Vooruit-politica ziet ook nog ruimte voor verbetering. Zo moet er volgens haar niet alleen cameratoezicht komen in de slachthuizen zelf - zoals ook afgesproken is in het regeerakkoord - maar ook bij het afladen van de dieren. "Dat is een cruciaal moment. Daar loopt het nog te vaak fout. En daar loopt de stress bij de dieren ook hoog op", aldus Werbrouck. Daarnaast dringt het parlementslid aan op scherpere transportregels.