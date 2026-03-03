Er zijn in Vlaanderen meer dan 180 erkende dierenasielen waar heel wat dieren wachten op een nieuwe thuis. In 2018 lanceerde minister van dierenwelzijn Ben Weyts de website www.adopteereendier.be, waar alle asielen hun dieren ter adoptie kunnen aanbieden. Voor de lancering had elk asiel een eigen website of Facebook-pagina voor adopties, maar dat was voor kandidaat-adoptanten vaak onoverzichtelijk en weinig gebruiksvriendelijk.

Intussen is de website www.adopteereendier.be uitgegroeid tot een vaste waarde. Zo verscheen 80 procent van alle geadopteerde dieren in Vlaanderen op de website. In 2025 werden via het platform maar liefst 20.323 dieren geadopteerd: 14.266 katten, 3.138 honden, 1.612 knaagdieren en konijnen, 637 weidedieren en 670 andere diersoorten zoals vogels, schildpadden en slangen. Dat betekent dat er elke dag opnieuw zo'n 55 dieren een nieuwe thuis vinden dankzij de website.

Het aantal adopties via het platform steeg met maar liefst 58 procent ten opzichte van 2023. Bij honden is er een stijging van 35 procent, bij katten zelfs 65 procent. De opmerkelijkste stijging is bij de weidedieren: daar verdubbelde het aantal adopties in twee jaar tijd. Volgens minister Weyts bewijzen de cijfers dat het platform werkt. "Wie goed heeft nagedacht en een dier in huis wil halen, kijkt best eerst op www.adopteereendier.be", zegt Weyts. "Daar vind je nog heel veel fantastische dieren die op zoek zijn naar een nieuwe thuis".