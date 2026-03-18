De prijzen werden uitgereikt in het Vogelopvangcentrum van Oostende, waar een van de scripties tot stand kwam. "Vlaanderen is een voortrekker op het gebied van dierenwelzijn, en ook wetenschappelijk willen we pionierswerk verrichten", zegt Weyts. "We willen studenten dan ook stimuleren om onderzoek te doen naar het welzijn van dieren. Het is verfrissend dat bijvoorbeeld ook het gekwetste vogeltje op de vensterbank wat academische aandacht krijgt."

Raamslachtoffers

De Vlaamse Dierenwelzijnsprijs wordt uitgereikt aan de beste bachelorproef en de beste masterthesis met diervriendelijk onderzoek. De jury van de prijs bestaat uit vertegenwoordigers van Dierenwelzijn Vlaanderen en de stuurgroep van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn.

Een van de winnaars is student dierenzorg aan de Vives-hogeschool in Roeselare, Angel Molendijk. Zij maakte een bachelorproef over 'Trends in opnames en overlevingskansen bij raamslachtoffers in VOC Oostende'. Raamslachtoffers zijn vogels die tegen een raam vliegen, vaak omdat ze de reflectie van lucht of bomen in het glas zien en denken dat ze erdoor kunnen vliegen.

Traanstrepen bij varkens

Ook student landbouwkunde aan de UGent Zoë Vandekerkhove won een Vlaamse Dierenwelzijnsprijs voor haar masterproef over traanstrepen bij varkens. Dat zijn donkere strepen onder de ooghoek van varkens die een teken zouden kunnen zijn van stress. Zoë onderzocht of mensen de strepen gemakkelijk kunnen herkennen en hoe de beoordeling ervan kan verlopen.

Volgens minister Weyts zorgt dergelijk onderzoek voor nieuwe inzichten op het vlak van dierenwelzijn. "In het geval van raamslachtoffers leren we wat we daaraan kunnen doen en hoe we het kunnen verhinderen. Zo kunnen we meer dieren beschermen", zegt Weyts. "Ook als het gaat om het welzijn van varkens levert dit soort onderzoek ons nieuwe inzichten op."

Minder aaibare dieren

Er werd volgens de minister bewust voor minder aaibare dieren gekozen bij de toekenning van de prijzen. "Het is makkelijk om je in te zetten voor de aaibare dieren zoals de honden en katten die wij allemaal thuis hebben. Als het gaat over landbouwdieren of wilde dieren is dat moeilijker, maar het gaat om levende wezens en het is belangrijk dat we ons daarvoor inzetten."