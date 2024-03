De beschuldigde duwde de benen van het slachtoffer weer in het voertuig, sloeg het portier dicht en nam zelf ook weer plaats. "Ik was kwaad dat ze uit de wagen was gesprongen. Ik heb dat mes gepakt en tegen haar keel gezet, zodat ze niet meer uit de wagen zou springen." Toen het slachtoffer toch opnieuw aanstalten maakte om te vluchten, ging haar ex-vriend helemaal door het lint. "Ik heb ze vastgenomen bij haar haar en mijn arm rond haar nek getrokken. En ik heb met dat mes gesneden en ze is in elkaar gestuikt."

Naar eigen zeggen reed O. daarna onmiddellijk in paniek weg. "Ik ben weggereden als een zot, ik wist niet wat ik moest doen. Ik ben de enige schuldige in heel die zaak. Er was geen plan, ik was kwaad. Het is verschrikkelijk, het is allemaal zo pijnlijk. Voor iedereen."