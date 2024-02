Eerder vandaag beschrijven getuigden wat ze die ochtend gezien hebben, en dat sprak weinig tot de verbeelding.

"Ik naderde een auto die geparkeerd stond vlak voor de brug in Aalbeke. Er stapte een vrouw uit. Haar handen waren samengebonden en haar mond was afgeplakt."

Het verhaal dat de moeder van Jill ophing is er één van veel schrik, en een kroniek van aangekondigde dood.

"Op het einde was ze doodsbang. Dat ze nog gezien zijn in de stad, terwijl ze hand in hand liepen. Dat kan er bij niet in. Hij moet haar hand vastgegrepen hebben. Jill was geen knuffelaar."

De verdediging heeft al aangekondigd dat ze één en ander wil nuanceren op dit proces. Feit is dat de Kortrijkzaan uiteindelijk zijn ex de keel oversneed in haar auto. De dader heeft al een strafblad en riskeert nu levenslange opsluiting.