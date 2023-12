Een buurtbewoonster merkte die bewuste ochtend bloed op aan de voordeur van een woning in Wevelgem. Na de breuk met R. O. woonde Jill Himpe daar samen met haar moeder. Even later ontdekte de politie in de woning het levenloze lichaam van het slachtoffer. Haar keel bleek doorgesneden te zijn.

Door eerdere bedreigingen kwam de ex-partner van Himpe onmiddellijk als verdachte in het vizier. O. had ondertussen echter al contact gezocht met zijn toenmalige advocaat, die op zijn beurt de onderzoeksrechter verwittigde. De beschuldigde liet zich uiteindelijk arresteren op een carpoolparking in Deerlijk.

Tijdens zijn verhoren beweerde R. O. dat hij toch opnieuw een relatie had met het slachtoffer. Volgens de beschuldigde hadden ze afgesproken dat hij haar die ochtend zou vergezellen naar een afspraak voor haar werk. Tijdens de rit zouden ze het volgens O. echter met elkaar aan de stok gekregen hebben. Langs de Moeskroensesteenweg in Aalbeke zou hij haar vervolgens met een scalpel van het leven beroofd hebben. Daarna liet de beschuldigde het lichaam van zijn ex-partner achter in de woning van haar moeder.