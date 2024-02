Feit is dat een gebroken relatie aan de basis ligt van het drama. De twee waren uit elkaar maar de fatale dag had de vrouw toch met hem afgesproken. Op weg naar een afspraak voor haar werk snijdt hij haar keel over, in haar auto in Aalbeke. De man laat het lichaam van Jill Himpe uiteindelijk achter in het huis van haar moeder in Wevelgem. Hij laat zich daarna arresteren op de carpoolparking in Deerlijk.