Buurtbewoner Nele Vrand maakt zich zorgen. "Het is een déjà vu, we hebben dit tien jaar geleden al gehad. We hebben ons daar enorm tegen verzet met alle mensen hier van Aalbeke. We hebben dat toen kunnen tegenhouden", zegt ze.



Maar nu heeft de beton- en bouwfirma uit Kortrijk opnieuw een aanvraag ingediend voor een kleigroeve in de Doomanstraat in Aalbeke. Het bedrijf heeft het over een put van meer dan 30 meter diep. In totaal wil het zo'n 100.000 kubieke meter klei ontginnen op zo'n 4 ha.

"Dat is perfect dezelfde aanvraag als tien jaar geleden", zegt Geert Bosschaert van Firma Bosschaert. "Dezelfde hoeveelheden, dezelfde plannen, hetzelfde principe. Eigenlijk de vergunning terug aanvragen naar aanleiding van verschillende projecten waarmee we bezig zijn en waarvoor we de eerst komende jaren veel gronden zullen nodig hebben."