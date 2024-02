Enkele maanden geleden besliste de provincie dat de Blauwpoortsite te Waregem voortaan als bedrijventerrein ingericht mag worden. Deze beslissing is onomkeerbaar, maar Groen Waregem wil hiervoor een compensatie, door bijvoorbeeld elders in Waregem oude bedrijfssites te ontharden. Vaneeckhout probeert met zijn bezoek dit standpunt te versterken. De partij vraag ook voor een toekomstgericht en uitdagend groenplan voor de stad in het algemeen.