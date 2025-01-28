Aanmelden
Groen voert actie tegen pes­ti­ci­den in drink­wa­ter West­hoek: Pro­vin­cie moet blij­ven aandringen”

Oppositiepartij Groen heeft voor de provincieraad opnieuw actie gevoerd tegen pesticideresten in het drinkwater in de Westhoek. Aanleiding is de tijdelijke normverhoging die Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns invoerde om een drinkwatertekort te vermijden.

In het Blankaartbekken in Diksmuide worden verhoogde concentraties van 1-2-4-triazolen gemeten, restproducten van schimmelbestrijders. De versoepeling geldt voor twee jaar.

Gedeputeerde voor Waterbeleid Bart Naeyaert (CD&V) benadrukt dat het water veilig is. “Ik ben ervan overtuigd dat het gezond is om te drinken, maar we moeten blijven werken aan betere waterkwaliteit.”

"Deputatie moet aandringen"

Groen vreest dat de maatregel verlengd wordt. “De deputatie moet aandringen om die pesticiden uit ons drinkwater te krijgen,” zegt fractievoorzitter Andries Neirynck.

Intussen is ook de vzw Proper Drinkwater opgericht, die verdere stappen niet uitsluit.

