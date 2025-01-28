In het Blankaartbekken in Diksmuide worden verhoogde concentraties van 1-2-4-triazolen gemeten, restproducten van schimmelbestrijders. De versoepeling geldt voor twee jaar.

Gedeputeerde voor Waterbeleid Bart Naeyaert (CD&V) benadrukt dat het water veilig is. “Ik ben ervan overtuigd dat het gezond is om te drinken, maar we moeten blijven werken aan betere waterkwaliteit.”

