De jacuzzi's zijn sinds mei vorig jaar gesloten omdat er nu en dan een golfbal in terecht komt. Volgens de Wellingtongolf gaat het over één bal, de rest komt van meeuwen die de balletjes oppikken en droppen. Er is al een net geplaatst van 10 meter hoog, maar dat beschermt niet genoeg, vindt uitbater Farys. Die wil een permanente oplossing, zodat het buitengedeelte nog voor de zomer weer open veilig kan.