Gidsen van het museum Eperon d’Or dienen collectief ontslagbrief in tijdens protestmars in Izegem
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De gidsen van het museum Eperon d’Or hebben vandaag collectief hun ontslagbrief in de brievenbus van het Izegemse stadhuis gestopt. Daarmee willen ze hun ongenoegen uiten over de plannen van het stadsbestuur om de museale werking van Eperon d’Or stop te zetten. De gidsen deden dat tijdens de protestmars door het centrum van Izegem, waar zo’n vijfhonderd mensen aan deelnamen.
De betogers vertrokken aan het museum, dat voor velen een belangrijk cultureel uithangbord van de stad is. Het stadsbestuur wil van Eperon d’Or, dat momenteel het schoenen- en borstelmuseum huisvest, een open erfgoedhuis maken. Dat plan stuit echter op veel verzet bij medewerkers, vrijwilligers en sympathisanten. “Ik ben blij dat er zoveel mensen bereid zijn om op straat te komen en te zeggen: ‘Ik wil dat Eperon d’Or blijft bestaan”, vertelt Hilde Colpaert, vertegenwoordiger van Erfgoedverenigingen . “De zevenduizend handtekeningen onder de petitie tonen aan dat dit leeft bij de inwoners. Hopelijk houdt het stadsbestuur daar rekening mee.”
Ontslagbrieven in de bus
Aan het stadhuis hielden de stadsgidsen een korte actie. Omdat niemand van het stadsbestuur aanwezig was om hun ontslagbrief in ontvangst te nemen, deponeerden ze die collectief in de brievenbus. “De museale werking moet blijven bestaan. Als dat niet gebeurt, nemen wij definitief ontslag", aldus Chantal Bracke van Stadsgidsen Izegem. “Dat is drastisch, ja, maar met mensen die niet willen luisteren, moet je drastische maatregelen nemen.”
De beslissing om het museum om te vormen, zorgt intussen ook voor politieke beroering. Tijdens een extra gemeenteraad eerder deze week schonken oppositiepartijen N-VA, cd&v, Vooruit en Groen hun zitpenningen aan de erfgoedverenigingen die bij Eperon d’Or betrokken zijn. “De machinevrienden, de stoomvrienden, de vrienden van de Izegemse musea en de gidsen zetten zich elke dag in om bezoekers warm te ontvangen", zegt oppositieraadslid Kurt Himpe (N-VA). “Het zou bijzonder jammer zijn mocht al dat werk verloren gaan.”
Toekomst onzeker
Hoewel het personeel van Eperon d’Or al ontslagen werd, hopen de vrijwilligersverenigingen dat de stad de beslissing deels herbekijkt. Ze willen graag in overleg blijven om een toekomst als museum te kunnen verzekeren. “We kunnen teruggaan naar het vrijwilligersmodel van vroeger, maar dan verliezen we de uitstraling en professionaliteit die Eperon d’Or vandaag heeft", besluit Himpe.
Wat de volgende stappen van het stadsbestuur zijn, blijft voorlopig onduidelijk. Maar het signaal van vandaag is duidelijk: Izegem laat Eperon d’Or niet zonder slag of stoot los.