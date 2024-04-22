Aan het stadhuis hielden de stadsgidsen een korte actie. Omdat niemand van het stadsbestuur aanwezig was om hun ontslagbrief in ontvangst te nemen, deponeerden ze die collectief in de brievenbus. “De museale werking moet blijven bestaan. Als dat niet gebeurt, nemen wij definitief ontslag", aldus Chantal Bracke van Stadsgidsen Izegem. “Dat is drastisch, ja, maar met mensen die niet willen luisteren, moet je drastische maatregelen nemen.”

De beslissing om het museum om te vormen, zorgt intussen ook voor politieke beroering. Tijdens een extra gemeenteraad eerder deze week schonken oppositiepartijen N-VA, cd&v, Vooruit en Groen hun zitpenningen aan de erfgoedverenigingen die bij Eperon d’Or betrokken zijn. “De machinevrienden, de stoomvrienden, de vrienden van de Izegemse musea en de gidsen zetten zich elke dag in om bezoekers warm te ontvangen", zegt oppositieraadslid Kurt Himpe (N-VA). “Het zou bijzonder jammer zijn mocht al dat werk verloren gaan.”