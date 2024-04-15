De oppositie was bijzonder scherp voor het stadsbestuur. N-VA, CD&V en Vooruit-Groen vragen overleg en een herziening van de beslissing. Schepen van Erfgoed Sam Weyts (Vlaams Belang) erkent de bezorgdheden maar wijst ook op de financiële realiteit in Izegem.

De toekomst van Eperon d'Or staat in december op de agenda van de gemeenteraad, de zitting gisteravond noemt burgemeester Kurt Grymonprez (Stip+) een "kostelijke extra aangelegenheid."