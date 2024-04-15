Aanmelden
Izegem

Extra gemeen­te­raad Ize­gem: oppo­si­tie scherp voor slu­ting Epe­ron d’Or, erf­goed­ver­e­ni­gin­gen vra­gen her­zie­ning besluit

Op de extra gemeenteraad over Eperon d'Or in Izegem was de oppositie bijzonder kritisch voor het plan om de huidige museumwerking stop te zetten. Drie Izegemse erfgoedverenigingen kregen het woord en pleitten voor het behoud van het museum. De extra gemeenteraad duurde urenlang.

Het stadsbestuur wil fors besparen op het museum zoals het nu werkt. Daarbij zouden zeven werknemers ontslagen worden. Maar de erfgoedverenigingen wijzen op de bezoekerscijfers, die vorig jaar een record bereikten. De gidsenkring vindt dat hun vrijwillige werking straks overbodig is als het museum zijn werking verliest.

De oppositie was bijzonder scherp voor het stadsbestuur. N-VA, CD&V en Vooruit-Groen vragen overleg en een herziening van de beslissing. Schepen van Erfgoed Sam Weyts (Vlaams Belang) erkent de bezorgdheden maar wijst ook op de financiële realiteit in Izegem.

De toekomst van Eperon d'Or staat in december op de agenda van de gemeenteraad, de zitting gisteravond noemt burgemeester Kurt Grymonprez (Stip+) een "kostelijke extra aangelegenheid."

Al meer dan 2.000 handtekeningen: protest tegen plannen met Eperon d’Or groeit
