Het gaat om S.V., die in 2019 meermaals op tv verscheen in het programma 'Ooit vrij'. Door het onderzoek kom ook haar ex-partner in het vizier. Al snel blijkt dat de twee in hun privé regelmatig drugs gebruikten, ook op feestjes.

Intussen zijn de twee al maanden geschorst. Voor de correctionele rechtbank werden de man en vrouw niet vervolgd, maar daartegen gaat het parket dus in beroep. Binnenkort komt de zaak voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling.