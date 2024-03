Een projectontwikkelaar wilde een oude feestzaal op het Buda-eiland afbreken. en er zeven nieuwe eengezinswoningen bouwen en ook meer dan 60 appartementen. In juni vorig jaar al verzamelde een actiecomité honderden handtekeningen tegen het project. Ook Kortrijk geeft nu negatief advies omdat een project van deze grote orde niet past in het masterplan van de stad. Er is ook te weinig groen en parking voorzien.