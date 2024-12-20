Aannemingsbedrijf Bosschaert doet nieuwe vergunningsaanvraag voor site op ‘t Hoge
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Aannemingsbedrijf Bosschaert heeft een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor de site op ’t Hoge in Kortrijk. De stad benadrukt dat ze opnieuw zal aandringen op duidelijke en afdwingbare voorwaarden om de leefbaarheid voor de buurt te garanderen.
Aannemingsbedrijf Bosschaert heeft bij de provincie West-Vlaanderen een nieuwe aanvraag ingediend voor de regularisatie van bestaande constructies en de verdere exploitatie van het bedrijf op de site op ’t Hoge.
Het openbaar onderzoek is gestart en loopt tot 2 juli. Bewoners en andere betrokkenen kunnen in die periode bezwaren of opmerkingen indienen bij de provincie. Omdat het om een klasse 1-inrichting gaat, ligt de beslissing bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen. De stad Kortrijk brengt een gemotiveerd advies uit.
Hoe zat het ook al weer?
De nieuwe aanvraag volgt op een eerdere vergunningsprocedure die in 2024 werd opgestart. Toen gaf de stad een voorwaardelijk positief advies, waarna de provincie een vergunning verleende. Tegen die beslissing gingen omwonenden in beroep.
Tijdens die beroepsprocedure werd bijkomend onderzoek uitgevoerd, maar begin 2026 trok Bosschaert de aanvraag uiteindelijk in. Daardoor valt het bedrijf opnieuw terug op een vergunning uit 2008. Volgens de stad sluit die oude vergunning niet meer volledig aan bij de huidige activiteiten op de site. Zo zijn bepaalde voorwaarden minder duidelijk omschreven dan vandaag gebruikelijk is.
Duidelijke afspraken
Voor Kortrijk blijft het uitgangspunt hetzelfde als bij de vorige aanvraag. De stad wil duidelijke afspraken over onder meer werk- en transporturen, geluidsoverlast, stofhinder en de impact op de mobiliteit.
"We begrijpen dat bedrijven willen ondernemen, maar dat moet uiteraard altijd gebeuren met respect voor de omgeving. De overlast voor de buurt is in dit dossier een belangrijk aandachtspunt", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Hannelore Vanhoenacker. "Daarom zetten we in op duidelijke, concrete en vooral handhaafbare afspraken, onder meer rond werkuren, geluid en stofhinder." Volgens de stad zijn dergelijke voorwaarden noodzakelijk om zowel de bedrijfswerking als de leefkwaliteit van de omwonenden te garanderen.
Opnieuw klachten van buurtbewoners
Daarnaast wijst Kortrijk erop dat er de voorbije periode opnieuw klachten binnenkwamen van buurtbewoners over geluid, stofhinder en het niet respecteren van bepaalde werkuren. Die signalen zullen worden meegenomen in de verdere beoordeling van het dossier.
In afwachting van een nieuwe beslissing blijven bestaande handhavingstrajecten lopen in samenwerking met de gewestelijke inspectie en de politie.