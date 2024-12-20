Aannemingsbedrijf Bosschaert heeft bij de provincie West-Vlaanderen een nieuwe aanvraag ingediend voor de regularisatie van bestaande constructies en de verdere exploitatie van het bedrijf op de site op ’t Hoge.

Het openbaar onderzoek is gestart en loopt tot 2 juli. Bewoners en andere betrokkenen kunnen in die periode bezwaren of opmerkingen indienen bij de provincie. Omdat het om een klasse 1-inrichting gaat, ligt de beslissing bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen. De stad Kortrijk brengt een gemotiveerd advies uit.