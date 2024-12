De bezwaren kunnen officieel nog tot en met morgen ingediend worden. Volgens het buurtcomité zullen ze dus hoogstwaarschijnlijk stranden op meer dan 70 klachten. De bewoners maken zich onder meer zorgen over een krimpende ondergrond waardoor barsten in woningen kunnen ontstaan. De stad moet straks advies uitbrengen aan de provincie, die over de aanvraag beslist.

Enkele jaren geleden wou het bedrijf ook al muren dat het optrok en grondwatergewinning regulariseren, maar dat lukte toen niet na buurtprotest.