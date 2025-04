Projectontwikkelaar DRV Invest wilde in Roeselare een supermarkt van ruim 2.000 vierkante meter bouwen, met in totaal 6.000 vierkante meter verharding. De geplande locatie ligt in de vallei van de Babilliebeek, aan de rand van de stad, een gebied dat volgens de stad cruciaal is voor het opvangen van overtollig regenwater.

“Het gaat om een zone die wij beschouwen als belangrijk voor klimaatadaptatie, wateropvang én groen. We willen dit behouden,” zegt schepen van Omgevingsvergunningen Nathalie Muylle. De stad wijst ook op zes negatieve externe adviezen, onder meer rond mobiliteit.