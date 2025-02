Bijna 900 mensen hebben een online petitie getekend tegen de komst van een grootwarenhuis in de Babilliebeekvallei in Roeselare. De vallei is al van oudsher een natuurlijke waterbuffer die bij hevige regenval overstromingen in de buurt voorkomt. Ze is ook belangrijk voor de biodiversiteit en maakt deel uit van de blauw groene as van de stad. Eind april moet de stad beslissen of ze de aanvraag al dan niet zal goedkeuren.