De meeste betwiste vergunningen werden afgeleverd door steden en gemeenten; in twee gevallen ging het om een beslissing van een deputatie. De Vlaamse overheid voert al enkele jaren een strenger beleid en grijpt in wanneer lokale besturen adviezen naast zich neerleggen of onvoldoende gemotiveerde vergunningen toekennen in risicogebieden.

