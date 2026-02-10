Aanmelden
Nieuws
West-Vlaanderen

Vlaan­de­ren tekent 143 keer beroep aan tegen bou­wen in overstromingsgebied

Wateroverlast

Het Departement Omgeving heeft vorig jaar 4.548 omgevingsvergunningen gescreend in watergevoelige en overstromingsgevoelige gebieden. In 143 dossiers werd vastgesteld dat de toegekende vergunning onvoldoende rekening hield met het risico op wateroverlast, waarna Vlaanderen beroep aantekende.

De meeste betwiste vergunningen werden afgeleverd door steden en gemeenten; in twee gevallen ging het om een beslissing van een deputatie. De Vlaamse overheid voert al enkele jaren een strenger beleid en grijpt in wanneer lokale besturen adviezen naast zich neerleggen of onvoldoende gemotiveerde vergunningen toekennen in risicogebieden.

Wateroverlastluchtbeeld

Uit cijfers van de voorbije jaren blijkt dat het merendeel van de aangevochten dossiers na beroep werd aangepast. Volgens de Vlaamse overheid moet die aanpak leiden tot zorgvuldiger beslissingen en een veiligere ruimtelijke ordening, zeker in gebieden waar het risico op overstromingen reëel is.

Belga
Jari Vanassche
Vergunningen Overstromingsgebied

