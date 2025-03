De Vlaamse Regering besliste in juni 2021 om alle locaties met een verhoogd risico op PFAS-vervuiling in kaart te brengen. Als onderdeel daarvan werd een specifiek bodemonderzoek uitgevoerd op de site van de brandweerkazerne in Lo-Reninge.

De analyse van de bodem- en grondwaterstalen toont aan dat er geen verhoogde PFAS-waarden werden vastgesteld. Daardoor zijn bijkomende saneringen of extra bodemonderzoeken niet nodig.